Мир В Беларуси силовики начали окружать вузы - студенты бастуют и требуют ухода Лукашенко

2020-09-01 17:30 60

 

В Беларуси продолжается акция протеста, на которую вышли студенты. Они требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.

Как пишет Telegram-канал NEXTA live, силовики начали окружать высшие учебные заведения, возле которых собрались активисты.

 

Тем временем разные группы студентов и преподавателей продолжают объединяться в одну колонну в центре столицы Беларуси.

 

Участники акции скандируют в сторону силовиков лозунг "Не боимся!".

По данным журналистов, на улице Козлова в Минске собралось уже несколько тысяч студентов.

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