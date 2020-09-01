В Беларуси силовики начали окружать вузы - студенты бастуют и требуют ухода Лукашенко

В Беларуси продолжается акция протеста, на которую вышли студенты. Они требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.
Как пишет Telegram-канал NEXTA live, силовики начали окружать высшие учебные заведения, возле которых собрались активисты.
Тем временем разные группы студентов и преподавателей продолжают объединяться в одну колонну в центре столицы Беларуси.
Участники акции скандируют в сторону силовиков лозунг "Не боимся!".
По данным журналистов, на улице Козлова в Минске собралось уже несколько тысяч студентов.
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