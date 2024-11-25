Жизнь В Украине зафиксирована волна диверсий против силовиков с использованием взрывчатки

2024-11-25 12:28

Волну диверсий против силовиков фиксируют в Украине: злоумышленники используют взрывчатку. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РБК-Украина.

Один из инцидентов касался подрыва военнослужащего в Днепровском районе Киева. У машины лежал пакет, а на дереве была прикреплена камера, которая вела трансляцию.

Караульный обходил территорию и заметил пакет. Когда военный нагнулся к нему, сработало взрывное устройство, которое запустили дистанционно, военнослужащий скончался.

Второй случай произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. В полицию поступило сообщение от женщины, что на Печерском спуске в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины и она якобы закрылась в ванной.

На указанное место прибыл экипаж полиции. Правоохранители позвонили по телефону женщине, и та сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить. Открыв дверь и шагнув в квартиру, полицейские услышали срабатывание чеки гранаты и успели закрыть дверь.

В результате произошел взрыв в коридоре квартиры. По информации источников, квартира была арендована. В результате взрыва никто не погиб. Правоохранители задержали причастных.

Еще один инцидент зафиксирован в Дарницком районе столицы. Подрыв произошел недалеко от Дарницкого отделения полиции. Это тоже была диверсия и применялась камера.