Мир Ученые обнаружили гигантскую стену в космосе

2020-07-14 22:00 186
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Ученые Гавайского университета обнаружили гигантскую космическую "стену", сообщает The Astrophysical Journal.

По информации, гигантская космологическая структура получила название Стена Южного Полюса.

Она находится за сверхскоплением галактик Ланиакея диаметром 520 миллионов световых лет, обвивая его полукругом.

Местонахождение находки мешали обнаружить крупные газопылевые облака, искажающие данные наблюдений, однако астрономы смогли вычислить структуру по гравитационному воздействию.

Отмечается, что самая плотная часть космического объекта располагается в направлении Южного Полюса. Она растянута на небесной сфере на 200 градусов и отдалена от Земли на полумиллиарда световых лет.

Галактики медленно двигаются в сторону самого массивного скопления галактик среди известных во Вселенной - сверхскоплению Шепли.

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