Политика Власти так называемых "ЛДНР" не выпускают молодежь для поступления в вузы Украины

2020-07-15 21:00 93



Препятствуют выезду будущих студентов под предлогом карантина

Власти так называемых "ЛДНР" не выпускают абитуриентов на контролируемую Украиной территорию для поступления в вузы. Об этом сообщил журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский на своей странице в Facebook.

По его словам, препятствуют выезду будущих студентов под предлогом карантина из-за пандемии коронавируса.

"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ - это шанс покинуть гетто. Но после того как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина", – написал Казанский.

Журналист отметил, что разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР", который выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной Украине территории.

"Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", - рассказал он.

Журналист также добавил, что в ОРДЛО немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. "Бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи", – резюмировал Казанский.

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