Украина Видели 4 подростков: кто устроил взрыв у станции метро "Шулявская" в Киеве

2020-07-18 13:00 360
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По данным свидетелей взрыва около станции метро "Шулявская" в Киеве 17 июля, взрывчатку подбросили 4 подростка.

Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на слова спикера МВД Артема Шевченко.

Хулиганы бросили в урну пакет со взрывчаткой, после чего произошло ЧП и пострадал прохожий. Подростки сразу сбежали с места инцидента.

Шевченко также рассказал о раненом мужчине. По его словам, он получил травму ноги от обломков разбитого взрывом стекла входных дверей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Остальные обстоятельства события выясняются.

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