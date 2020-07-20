Украина В Киеве начали проводить бесплатные экскурсии на английском языке

2020-07-20 15:11 192

В Киеве начали проводить бесплатные пешеходные экскурсии Kyiv City Travel на украинском и английском языках.

"Каждые выходные с 10:00 до 12:00 на столичном Крещатике начинаются бесплатные пешеходные экскурсии по Киеву Kyiv City Travel", - сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Экскурсии проходят каждую субботу на украинском языке и в воскресенье - на английском языке.

Маршрут экскурсии, который начинается на Крещатике, проходит через Европейскую площадь, Арку дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Пейзажную аллею и Андреевский спуск.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире