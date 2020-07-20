Украина В Киеве в кафе прогремел взрыв: первые подробности

2020-07-20 17:30 333
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В Киеве на улице Беломорской, в понедельник, 20 июля, в кафе произошел взрыв неизвестного предмета.

Как пишет отдел коммуникации полиции Киева, сообщение об этом поступило на спецлинию полиции в 15:40.

На место инцидента выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

По предварительным данным, источником взрыва стала сумка, которая находилась под столом. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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