Украина В ПФУ рассказали, что влияет на размер пенсии

2020-07-20 18:30 318
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В ПФУ объяснили, что влияет на размер пенсии и что учитывается при ее расчете.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина в эфире программы "На карантине" на телеканале "UА Первый".

«При назначении пенсии на размер пенсионной выплаты влияет стаж работы и размер заработной платы. Так, согласно действующему законодательству, при назначении пенсии заработная плата учитывается за весь период трудового стажа с 1 июля 2000 года... Кроме этого, лицо может предоставить при желании еще информацию о заработной плате за 60 месяцев страхового стажа до июля 2000 года. Эта справка обязательно проверяется, чтобы суммы, указанные в ней, соответствовали первичным документам», - сообщила Галина Мастюгина.

Также она объяснила, что если трудовой стаж после 1 июля 2000 составляет меньше чем 60 месяцев, то справка про заработок до июля 2000 года является обязательной и подается для расчета пенсии.

Как объяснила представитель ПФУ, трудовой стаж подтверждается не только на основе трудовой книжки, но и при предъявлении соответствующих документов или свидетелей.

Мастюгина уточнила, что при расчете пенсии человек вправе сам выбрать период, на основании которого ему высчитают сумму выплат или сделают перерасчет.

«Человек, конечно, пользуется своим правом, и Пенсионный фонд пересчитывает пенсии, независимо от того, насколько увеличится размер пенсии», - объяснила она, добавив, что перерасчет пенсии, в соответствии с законом Украины, выполнятся в течение 10 дней с момента подачи заявления и необходимого пакета документов.   

В итоге, на размер пенсии влияют и стаж, и размер заработной платы.

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