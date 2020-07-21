Дополнительная сессия ВНО стартует в июле тестированием по физике, а завершится в августе тестом по химии.
Дополнительная сессия ВНО в 2020 году начнется 24 июля и продлится до 10 августа. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график тестов.
Отмечается, что в ходе дополнительной сессии ВНО зарегистрированные участники будут иметь возможность сдать тесты по определенным предметам. Сообщение о месте и времени ее проведения будут размещаться в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии по определенному учебному предмету.
Даты дополнительной сессии ВНО 2020:
Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.
Отмечается, что дополнительная сессия ВНО проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, а также для тех, кто принимал участие в антитеррористической операции, проживает на временно оккупированной территории или находятся в учреждениях исполнения наказаний.
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