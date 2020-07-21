Украина Стали известны даты тестов дополнительной сессии ВНО

2020-07-21 16:30 243

Дополнительная сессия ВНО стартует в июле тестированием по физике, а завершится в августе тестом по химии.

Дополнительная сессия ВНО в 2020 году начнется 24 июля и продлится до 10 августа. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график тестов.

Отмечается, что в ходе дополнительной сессии ВНО зарегистрированные участники будут иметь возможность сдать тесты по определенным предметам. Сообщение о месте и времени ее проведения будут размещаться в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии по определенному учебному предмету.

Даты дополнительной сессии ВНО 2020:

Физика – 24 июля

Математика – 28 июля

Испанский язык – 29 июля

Французский язык – 30 июля

Немецкий язык – 31 июля

Английский язык – 3 августа

Украинский язык и литература – 4 августа

Биология – 5 августа

История Украины – 6 августа

География – 7 августа

Химия – 10 августа

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.

Отмечается, что дополнительная сессия ВНО проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, а также для тех, кто принимал участие в антитеррористической операции, проживает на временно оккупированной территории или находятся в учреждениях исполнения наказаний.

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