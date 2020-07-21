Украина Луцкий террорист бросил из автобуса взрывчатку и обстрелял дрон СБУ

2020-07-21 19:00 204
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Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

Источник: заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Геращенко: "На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал".

Детали: Геращенко считает, что это был взрывпакет.

Тем временем правоохранители попросили жильцов домов в Луцке, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с заложниками, временно покинуть свои квартиры.

Просьбу объясняют тем, что у террориста есть огнестрельное оружие и он может стрелять по окнам.

Геращенко в комментарии канала "Украина 24" рассказал, что в автобусе есть 2 беременные женщины. Террорист не разрешает передать в автобус воду и еду.

Кроме того, заместитель главы МВД сказал, что другую взрывчатку, о которой говорил ранее террорист, которая может быть в людном месте в Луцке, до сих пор не нашли. Поиски продолжают.

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