Украина В Украине готовятся вернуть техосмотр авто: что нужно знать водителям

2020-07-22 18:00 222

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр каждые два года, но не для всех, а только для части машин.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Сделать это хотят для автомобилей, которые ввезли из-за границы и которые соответствуют экологическому стандарту от Евро-2 до Евро-4.

Такие новшества планируются в соответствии с пакетом законопроектов №3704, 3705 и 3706, которые разработали и внесли в парламент несколько десятков депутатов от "Слуги народа". Как пишет издание, стандарту Евро-2 соответствуют те авто, которые были выпущены с 1995-го по 1999-й.

Обязательно проходить технический осмотр (ТО) каждые два года должны будут автомобили, ввезенные в Украину и выпущенные с 1995-го по 2005 год. Более новые авто такую процедуру проходить не должны.

Как часто нужно будет проходить ТО:

- при ввозе машину в Украине (в течение трех месяцев);

- каждые два года после ввоза.

Какие машины должны пройти ТО:

- ввезенные в Украину;

- те, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже (выпущены до 2005 года).

Кроме этого, в издании пишут - в документе предлагают отменить акциз на авто с января 2021-го для всех. Даже те украинцы, которые ввезли "еврономера" в 2015-м и все это время с нарушением закона отказывались растамаживать свою покупку, освободятся от акциза.

Такая норма имеет дискриминационные признаки, уверена юрист Ольга Николаенко, об этом она рассказала "OBOZREVATEL".

"Допустим, два украинца ввезли в один день две иномарки. Оба просрочили срок растаможки, но в 2018-м для них приняли льготные условия и предложили растаможить по специальным условиям. Один уплатил акциз, НДС и пошлину, а второй отказался. Теперь же окажется, что последнему не придется платить акциз, так как его отменят. Стоимость технического осмотра - от 1500 гривен", - рассказала она.

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