Политика фото В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана

2020-07-23 14:12 276
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В предвыборной рекламе Дональда Трампа использовали фотографию с Майдана Независимости во время Революции Достоинства для противопоставления "порядка и хаоса". Так, американские пользователи Twitter заметили, что второе фото сделано не в США.

На картинке со слоганом "Общественная безопасность или хаос и насилие" с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, а с другой — фото событий на Майдане, сделанное фотографом Associated Press Мстиславом Черновым 18 февраля 2014 года.

На фото протестующие пытаются вырвать дубинку у милиционера. Сообщение в рекламе адресовано от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и оплачено DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Ранее  Facebook удалил 88 сообщений, опубликованных аккаунтами президента США Дональда Трампа, его избирательной кампании и вице-президента Майка Пенса. Такое решение мотивировали тем, что эти сообщения разжигают ненависть среди пользователей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

фото В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана

2020-07-23 14:12 276

В Минздраве заявили, что карантин не помешает местным выборам осенью

2020-07-23 13:45 273

В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список

2020-07-21 22:00 5562

Чиновников из Офиса президента хотят освободить от декларирования доходов

2020-07-21 09:40 1755
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана 2020-07-23 14:12 276
В Минздраве заявили, что карантин не помешает местным выборам осенью 2020-07-23 13:45 273
В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список 2020-07-21 22:00 5562
Чиновников из Офиса президента хотят освободить от декларирования доходов 2020-07-21 09:40 1755

Лента

17:30 Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо
17:00 Полтавский захватчик отпустил полицейского
16:30 Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу
15:46 Минздрав разрешил допуск зрителей на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы
15:14 В Польше прогнозируют глубокий кризис экономики без украинских заробитчан
14:41 В Украине снова начало расти число новых случаев заражения коронавирусом
фото 14:12 В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана
13:45 В Минздраве заявили, что карантин не помешает местным выборам осенью
13:11 Ливерпуль разгромил Челси и досрочно стал чемпионом Англии
12:43 Сегодня в Киеве частично перекроют движение по Южному мосту