Политика фото В предвыборной агитации Трампа использовали фотографию с Майдана

2020-07-23 14:12 276

В предвыборной рекламе Дональда Трампа использовали фотографию с Майдана Независимости во время Революции Достоинства для противопоставления "порядка и хаоса". Так, американские пользователи Twitter заметили, что второе фото сделано не в США.

На картинке со слоганом "Общественная безопасность или хаос и насилие" с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, а с другой — фото событий на Майдане, сделанное фотографом Associated Press Мстиславом Черновым 18 февраля 2014 года.

На фото протестующие пытаются вырвать дубинку у милиционера. Сообщение в рекламе адресовано от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и оплачено DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Ранее Facebook удалил 88 сообщений, опубликованных аккаунтами президента США Дональда Трампа, его избирательной кампании и вице-президента Майка Пенса. Такое решение мотивировали тем, что эти сообщения разжигают ненависть среди пользователей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире