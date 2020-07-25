Украина 25 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-07-25 14:30 2544
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25 июля в народном календаре отмечают День Прокла. До 25 июля зацветает вода в реках и озерах и появляется ряска, которую часто используют для лечения самых разнообразных болезней.

Именины сегодня празднуют: Арсений, Вероника, Гавриил.

Народные приметы на 25 июля

– Нет росы и тумана в низинах – ожидается ненастье.

– Много росы 25 июля на лугах – год будет счастливым.

Что можно делать 25 июля

Если искренне помолиться в этот день, то все ваши молитвы будут услышаны.

Что нельзя делать 25 июля

Сегодня нельзя работать после обеда.

Не рекомендовано заниматься рукоделием после захода солнца.

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