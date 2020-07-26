Украина Праздник 26 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

2020-07-26 11:00 399
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Украинцы почитают память архангела Гавриила

Какой сегодня праздник. 26 июля в Украине принято отмечать день архангела Гавриила, который являлся помощником Бога. По преданию, именно Гавриил предвещал рождение Девы Марии.

С самого рождения он оберегал и защищал Деву Марию от многих бед. Также известен своим появлением в храме старца Захарии и вестью о чудесном зачатии Иоанна Предтечи.

 На Руси этот день считался временем жатвы, сбора урожая, ранее праздник называли "Гаврила Летний". Жители сел и деревень с утра отправлялись на поле, спешили убрать пшеницу и рожь пока не начались грозовые дожди и не испортили урожай.

Традиции и приметы дня:

Ранее, чтобы сенокос удался, за пазуху прятали кусок хлеба и клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота.
Также существовала традиция, согласно которой первый сноп жала старшая в семье женщина. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконами. Считалось, что такой сноп обладает целебными свойствами, солому из него давали большой скотине.

Если в этот день прошли сильные дожди - не жди хорошего урожая.

У южных славян архангел считается покровителем скота, защитником от непогоды.

26 июля - запреты дня:

26 июля ни в коем случае не обижайте животных, лучше порадуйте своих домашних питомцем вкусной едой.

В этот день не рекомендуется сидеть без дела. Проведите генеральную уборку.

Откажитесь от жирной и вредной пищи.

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