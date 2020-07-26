Украина "Забирают даже поношенные вещи": в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать

2020-07-26 14:00 609
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцы должны быть готовы к неприятным сюрпризам

В Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины, передает издание Обозреватель.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

Неофициально судебные исполнители рассказывают: они, как и многие бюджетники, работают за 5-6 тыс. грн. В отличие от частных исполнителей, которые очень редко берутся за мелкие, тем более коммунальные, долги, никаких вознаграждений за удачные дела они не получают.

 В этой ситуации чиновники разработали целую систему: деньги берут с должников и за то, чтобы не трогать их имущество. Исполнителю за это ничего не будет, а должник за несколько тысяч гривен может еще на несколько лет "забыть" о своем банковском долге.

 Обратиться можно и к частным исполнителям. Они получают процент от взысканной суммы. Кроме того, в таком случае есть рычаги контроля за исполнением решений.

Чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минимальных зарплат. На данный момент это 94,4 тыс. грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 Ни у одного коммунального предприятия нет ресурса для того, чтобы судиться со всеми своими должниками, а часть коммунальных услуг невозможно отключить без доступа в квартиру, другие (отопление прим.ред.) вообще запрещено ограничивать.

 
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней - жертвой может стать каждый

2020-07-26 13:00 6120

Праздник 26 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

2020-07-26 11:00 1068

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

2020-07-26 10:30 663

видео Пенсии в Украине хотят повысить в 2021 году - министр назвала суммы

2020-07-25 15:00 1761

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев лишат социальных выплат, так как их «слишком много»

2020-07-26 15:00 1599

"Забирают даже поношенные вещи": в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать

2020-07-26 14:00 609

Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней - жертвой может стать каждый

2020-07-26 13:00 6120

Украинцам пообещали минималку в 5000 грн: названы сроки

2020-07-26 12:00 1371
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцев лишат социальных выплат, так как их «слишком много» 2020-07-26 15:00 1599
"Забирают даже поношенные вещи": в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать 2020-07-26 14:00 609
Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней - жертвой может стать каждый 2020-07-26 13:00 6120
Украинцам пообещали минималку в 5000 грн: названы сроки 2020-07-26 12:00 1371

Лента

15:00 Украинцев лишат социальных выплат, так как их «слишком много»
14:30 В Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
14:00 "Забирают даже поношенные вещи": в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать
13:30 Дополнительный контроль: как готовятся к прекращению огня на Донбассе с 27 июля
13:00 Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней - жертвой может стать каждый
12:30 Стало известна цена вакцины от коронавируса для украинцев
12:00 Украинцам пообещали минималку в 5000 грн: названы сроки
11:30 Гривна внезапно даст доллару отпор, НБУ обновил курс валют: чего ждать в обменниках
11:00 Праздник 26 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы
10:30 Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей