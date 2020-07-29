Украина На дорогах Украины добавится радаров TruCAM: где будут измерять скорость

2020-07-29 21:30 342
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Со среды, 29 июля, на автодорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

Об этом сообщил в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Новые приборы установят в местах высокой концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения”, – отметил полицейский.

Он также добавил, что в дополнение к 43 новым расширены 5 уже существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.

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