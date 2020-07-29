Украина В Украине появится единый билет на все виды транспорта

2020-07-29 22:00 321
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Первый единый билет появится в Киеве, он позволит ездить на поездах и метро

Кабинет министров утвердил порядок введения единого электронного билета на все виды транспорта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время заседания правительства.

Пилотный проект единого е-билета стартует не позже 30 июля 2021 года, уточнил министр.

"На первом этапе этого проекта мы планируем объединить Укрзалізницю и метрополитен Киева. Дальше будем добавлять другие города и другие виды транспорта, в том числе и внутренние авиаперевозки в Украине", - сказал министр.

На транспортном портале электронных услуг в тестовом режиме уже работает кабинет пассажира и вскоре он будет открыт для всех пользователей, добавил министр.

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