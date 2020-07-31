Мир Леонардо Ди Каприо стал продюсером сериала Остров по культовому роману Хаксли

2020-07-31 22:12 144
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Леонардо Ди Каприо выступит продюсером сериала Остров, который основан на одноименном романе-утопии Олдоса Хаксли.

По данным Variety, производством проекта займется студия Ди Каприо AppianWayвместе с компанией In Good Company Films.

“Роман-утопия Хаксли рассказывает об изолированном обществе на острове в Индийском океане. На остров прибывает циничный журналист, который имеет миссию по эксплуатации природных ресурсов острова. Однако вскоре он проникается местной культурой, которая основана на употреблении психоделиков”, - говорится в анонсе.

Пока не известно, планирует ли артист играть одну из ролей в сериале.

Напомним, ранее на экраны вышел сериал, основанный на романе-антиутопии Хаксли Дивный новый мир.

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