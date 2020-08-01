Украина Украинцев предупредили о резком изменении погоды 1 августа

2020-08-01 13:30 333

В субботу, 1 августа, в Украине во всех областях будет прохладнее, нежели в предыдущие дни, а в большинстве регионов пройдет дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

По словам Диденко, в первый день августа в Украине в большинстве регионов продут небольшие грозовые дожди.

«1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятные практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее всего», - написала она.

На Юге температура воздуха составит от 25 до 29 градусов тепла, на остальной территории Украины от 22 до 26 градусов тепла, а в Закарпатье до +28 градусов.

Исходя из данных синоптиков Укргидрометцентра, 1 августа, температура воздуха в большинстве областей немного снизится, теплее всего будет на юге, а вот на севере страны ожидается небольшой дождь.

Днем на западе Украины температура воздуха будет держаться в пределах от 23 до 25 градусов тепла, а ночью снизится до 12-14 градусов тепла. Дождей не ожидается.

При этом на севере страны вероятны небольшие дожди, а температура воздуха составит днем максимум 24 градусов тепла, ночью – до 14 градусов тепла.

В восточных областях столбики термометров днем поднимутся до 23-25 градусов тепла, а ночью – до 15 градусов со знаком плюс. Осадков не предвидится.

На юге страны будет тепло и сухо, а температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, ночью она составит до 17 градусов тепла.

В Киеве ночная температура снизится до 12 -14 градусов тепла, днем она составит не больше 24 градусов тепла. В столице Украины также возможен дождь.

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