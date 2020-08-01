Украина Украинцев предупредили о резком изменении погоды 1 августа

2020-08-01 13:30 333
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В субботу, 1 августа, в Украине во всех областях будет прохладнее, нежели в предыдущие дни, а в большинстве регионов пройдет дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

По словам Диденко, в первый день августа в Украине в большинстве регионов продут небольшие грозовые дожди.

«1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятные практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее всего», - написала она.

На Юге температура воздуха составит от 25 до 29 градусов тепла, на остальной территории Украины от 22 до 26 градусов тепла, а в Закарпатье до +28 градусов.

Исходя из данных синоптиков Укргидрометцентра, 1 августа, температура воздуха в большинстве областей немного снизится, теплее всего будет на юге, а вот на севере страны ожидается небольшой дождь.

Днем на западе Украины температура воздуха будет держаться в пределах от 23 до 25 градусов тепла, а ночью снизится до 12-14 градусов тепла. Дождей не ожидается.

При этом на севере страны вероятны небольшие дожди, а температура воздуха составит днем максимум 24 градусов тепла, ночью – до 14 градусов тепла.

В восточных областях столбики термометров днем поднимутся до 23-25 градусов тепла, а ночью – до 15 градусов со знаком плюс. Осадков не предвидится.

На юге страны будет тепло и сухо, а температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, ночью она составит до 17 градусов тепла.

В Киеве ночная температура снизится до 12 -14 градусов тепла, днем она составит не больше 24 градусов тепла. В столице Украины также возможен дождь.

 

 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Часть украинцев лишат субсидий: названы определенные категории граждан

2020-08-01 11:00 516

Украина с 1 августа будет делить страны на «красную» и «зеленую» зоны по новым правилам

2020-07-29 18:00 1395

Повышение пенсий не коснулось части украинцев

2020-07-27 17:30 2559

В DarkNet обнаружили секретные данные о защите тысяч украинских сайтов

2020-07-27 10:43 1038

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных

2020-08-01 13:00 2316

Полтавский захватчик ликвидирован - МВД

2020-08-01 12:30 273

Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце

2020-08-01 10:30 357

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения

2020-08-01 10:00 300
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных 2020-08-01 13:00 2316
Полтавский захватчик ликвидирован - МВД 2020-08-01 12:30 273
Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце 2020-08-01 10:30 357
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения 2020-08-01 10:00 300

Лента

13:00 Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных
12:30 Полтавский захватчик ликвидирован - МВД
12:00 Кравчук готов пойти на уступки по Донбассу
11:30 В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина
11:00 Часть украинцев лишат субсидий: названы определенные категории граждан
10:30 Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце
10:00 На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения
09:30 Как правильно выбирать дыню и кому нельзя ее есть
09:15 Украинцы останутся без работы и денег, срочное предупреждение НБУ: «Каждый десятый…»
22:12 Леонардо Ди Каприо стал продюсером сериала Остров по культовому роману Хаксли