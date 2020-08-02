Мир Космический корабль NASA замерз по пути на Марс

2020-08-02 10:22 297

Космический корабль, который должен доставить на Марс исследовательский аппарат Perseverance, во время полета замерз и потерял связь. Об этом сообщают в Лаборатории реактивного движения NASA.

По информации, спустя несколько минут после старта корабль перешел автоматически в безопасный режим и утратил связь с командным центром в Пасадене.

Причиной проблем инженеры называют переохлаждение систем, когда корабль пролетал в тени Земли. Аппаратура нагрелась и вернулась к функционированию в штатном режиме.

Отмечается, что корабль не выходил на связь с диспетчерами более двух часов.

В NASA ситуацию оценивают оптимистично и довольны тем, что системы космического корабля сработали именно таким образом, активировав все необходимые защитные механизмы.

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