Украина ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Захват заложников в киевском бизнес-центре Леонардо - террорист требует, чтобы его показали по ТВ

2020-08-03 13:15 246

В Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница банка (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он в Facebook.

По данным СМИ, захватчик требует выхода в прямой эфир.

Улицы вокруг БЦ Леонардо перекрыты правоохранителями.

Захвативший отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве требует, по неподтвержденной информации, предоставить ему прямой эфир на телеканале, сообщают Телеграмм-каналы.

"Журналист телеканала ZiK Андрей Лащ подтвердил,что террорист требует выступления по ТВ", - говорится в сообщении канала Шептун.

Эту же информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Полиция оцепила место операции. Сейчас с преступником ведутся переговоры. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцке, где оно точно было", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Канал Perepichka News сообщает, что по распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.

Террорист отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Правоохранители оцепили район и ведут переговоры с захватчиком.

Введена в действие специальная полицейская операция Гром.

Представители полиции начали переговоры с террористом, предложили ему сдаться.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - сообщил Геращенко.

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