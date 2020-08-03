Украина фото Стало известно требование угрожающего взорвать банк в бизнес-центре Леонардо

2020-08-03 14:16 87

Захвативший отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве требует, по неподтвержденной информации, предоставить ему прямой эфир на телеканале, сообщают Телеграмм-каналы.

"Журналист телеканала ZiK Андрей Лащ подтвердил,что террорист требует выступления по ТВ", - говорится в сообщении канала Шептун.

Эту же информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Полиция оцепила место операции. Сейчас с преступником ведутся переговоры. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцке, где оно точно было", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Канал Perepichka News сообщает, что по распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире