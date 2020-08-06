Мир Лукашенко заявил, что против Беларуси идет гибридная война

2020-08-06 17:30 216

Против Беларуси идет гибридная война. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства подчеркнул, что властям не известно, кто конкретно заинтересован в этой войне.

Также Лукашенко отметил, что перед президентскими выборами в стране удалось выявить многих провокаторов "только благодаря бдительности граждан".

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", - заявил президент Беларуси.

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