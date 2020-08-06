Мир Специалисты назвали топ-5 продуктов, от которых портятся зубы

2020-08-06 18:00 204
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Диетологи назвали несколько продуктов, от которых портятся зубы, но при этом мы употребляем их ежедневно, передает Healthline.

Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют не налегать на сладкие и кислые продукты. 

Сухое печенье является самой опасной пищей для зубов, так как углеводы, которые содержатся в продукте быстро разлагаются во рту и являются питательными для употребления патогенными бактериями. Бактерии разрушаются и выделяют на зубы кислоту, что может привести к образованию зубного налета и разрушению зубов.

Специалисты рекомендуют заменить сладость на орехи и семена. 

Сухофрукты - продукт, который лишен жидкости и имеет много сахара, который разрушает полость рта. Свежие фрукты полезнее для организма, так как имеют достаточно жидкости.  

Сладкая вода - содержит много сахара и кислоты. По шкале рН многие обычные безалкогольные напитки имеют рейтинг от 2 до 3, что являются очень кислыми даже по сравнению с напитками, такими как кофе.

Кислотность такого уровня способствует разложению костей и десен. Медики рекомендуют полоскать рот обычной водой после газированных, сладких напитков, чтобы в полости рта не было остатков жидкости. 

Комбуча - многие считают напиток здоровым, поскольку он содержит в себе множество полезных бактерий и много антиоксидантов, которые помогают организму бороться с болезнями.

Но для того, чтобы чайный гриб начал бродить, в него добавляют много сахара, который разрушает зубы и полость рта. 

Фасоль и чечевица - в продуктах содержится фитиновая кислота, которая может способствовать разрушению зубов. Кислота может усилить чувствительность зубов, как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса.

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