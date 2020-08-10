Детали "Честный" аудитор Наталья Рубан

2020-08-10 15:00 309

Как замглавы Государственной фискальной службы готовит новый праздник на улице контрафакта

Когда в конце апреля в Государственную фискальную службу Украины зашла команда ранее люстрированного Алексея Любченко, бизнесмены и народные избранники стали говорить друг другу: «Привет проверкам в стиле садо-мазо». Особенно это ироничное описание методов работы команды Любченко касалось одной персоны – его «правой руки», налоговика и ревизора с тридцатилетним стажем Наталии Рубан.

Доминантка

Не прошло и нескольких месяцев, как жесткость «доминации» Наталии Ивановны испытали на себе сотрудники самого ведомства. Как рассказывают наши источники внутри структуры, сотрудники возмущены, но сокрушенно разводят руками и понимают, что поделать ничего не смогут – у налоговиков традиционно практически военная дисциплина. Ослушаться приказов начальства невозможно, несмотря на то, что сами специалисты-аудиторы признают: новые расклады в ведомстве восстанавливают существовавшее годами статус-кво – процветание контрафакта, ежедневные отравления некачественным алкоголем (часто летальные) и, как итог, роскошный стиль жизни некоторых «честных аудиторов».

Как действует замглавы Государственной фискальной службы? Планомерно. Она начала с того, что подмяла под свое управление аудит и проверки в сфере возмещения НДС. Это внутри структуры проглотили. И вот готово новое распоряжение Наталии Рубан: внести изменения во внутренний регламент ГФС, согласно которым контроль за подакцизными товарами отныне будет осуществлять не специальный Департамент с таким названием, а сами аудиторы.

Казалось бы, ну кого волнуют внесения изменений во внутренний регламент? Но дело в том, что в Департаменте по контролю за подакцизными товарами работают специалисты по спиртовой отрасли, которые годами проводили проверки как оптовых, так и розничных торговых сетей. Они пользуются специальными приборами, имеют опыт распознавания марок, особенностей маркировки, пробок и крышек алкогольной тары, досконально знают ассортимент и перечень отечественных и зарубежных производителей.

Иными словами, именно эти специалисты могут буквально с первого взгляда отличить подделку от оригинала. На проверки, целью которых была настоящая, а не просто декларируемая борьба с контрафактным товаром, всегда отправлялись исключительно группы таких специалистов. Распоряжением Наталии Рубан их фактически отстранили от выполнения своей работы, в которой они – профессионалы.

В калашный ряд

Что же будет происходить теперь? В отделе аудита ГФС есть только работники, специализирующиеся на проверках розничных сетей – так называемые «кассовики». Они умеют контролировать наличие кассовых аппаратов в точках торговли, и на этом все. Их никак нельзя отправлять на борьбу с контрафактом, особенно при проверке работы крупных оптовых поставщиков, поскольку они ничего не понимают ни в ценообразовании, ни в маркировке, ни в лицензировании алкогольной продукции. Об этом рассказывают наши источники внутри ведомства.

«Вместо того, чтобы объединить усилия «кассовиков» и «акцизников», сделать работу двух структурных подразделений совместной, Рубан начала войну за право контролировать розничную торговлю. Но ни она, ни ее люди не понимают ни особенностей таких проверок, ни законов рынка подакцизных товаров», - говорит наш источник в ГФС.

Что такие изменения от Наталии Рубан означают для отечественного бизнеса и рынка алкогольной продукции в целом, предугадать несложно. Отстранение профессионалов от проверок крупных оптовых и розничных сетей на наличие контрафактного алкоголя – это процветание нелегальных поставок контрафакта, рост теневых доходов «королей» контрафактного рынка и параллельный рост числа смертей украинцев от поддельного алкоголя и суррогатов.

И, конечно, такие «проверки» спустя рукава, проведенные нефпрофессиональными кадрами, обещают праздник на улице «честного аудита». Ведь «короли» контрафакта умеют быть благодарными, а новой-старой команде аудиторов в ГФС нужно каким-то образом поддерживать привычный стиль жизни, в котором есть место пяти огромным земельным участкам, большому загородному дому, двум квартирам в Киеве в сегменте элитной недвижимости, часам марки Breguet, ювелирке от Chopard и новенькому Mercedes-Benz.Все это Наталия Рубан нажила непосильным тридцатилетним трудом на госслужбе, освоив науку проведения аудита в нужное время и у нужных людей.