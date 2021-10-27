Мир Цукерберг решил полностью изменить принципы работы Facebook

2021-10-27 15:15

Facebook в ближайшие годы перестроит свою работу с расчетом на молодую аудиторию. Об этом заявил основатель и гендиректор компании Марк Цукерберг, сообщает Reuters во вторник, 26 октября.

Как свидетельствует финансовая отчетность компании за третий квартал 2021 года, показатели Facebook оказались хуже прогнозов компании. В частности, выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов, против ожидаемых 29,57 млрд. В то же время количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых", - утверждает Цукерберг.

Заявление Цукерберга прозвучало на фоне публикаций "досье Facebook" - в американских СМИ стали выходить материалы о внутренней работе компании по материалам утечки документов. Изначально статьи публиковал The Wall Street Journal (WSJ), а уже с 25 октября материалы начали выходить на Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и в других изданиях. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.

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