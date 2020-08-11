Мир Пропавшая после посещения ЦИК Светлана Тихановская вышла на связь

2020-08-11 08:10 114
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь.

Как сообщает агентство Sputnik, Тихановская связалась со своим штабом.

"С ней все хорошо", - сообщили представители избирательного штаба.

Напомним, вчера представители избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не могут связаться с ней уже более пяти часов. 

Тихановская приехала в Центральную избирательную комиссию со своим адвокатом Максимом Знаком, но при этом находилась с ним в разных комнатах.

Поэтому, по словам адвоката, он не знает, о чем Тихановская говорила с представителями власти. После этого она вышла из ЦИК, сказав: "Я приняла решение".

После этого Тихановская уехала в неизвестном направлении. Ее пресс-секретарь Анна Красулина отметила, что не знает, какое решение приняла Тихановская.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Явка избирателей на выборах президента Беларуси - озвучены невероятные данные

2020-08-10 13:42 564

В Беларуси огласили предварительные итоги выборов - Бацька набрал больше 80,23%

2020-08-10 11:15 645

Выборы президента Беларуси: Тихановская одержала победу на участках Минска

2020-08-10 10:14 546

фото Массовые протесты в Беларуси: силовики применили газ, водометы и шумовые гранаты

2020-08-10 09:12 663

Еще новости в разделе "Мир"

Пропавшая после посещения ЦИК Светлана Тихановская вышла на связь

2020-08-11 08:10 114

Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине

2020-08-10 18:00 1053

ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов: Тихановская их обжаловала

2020-08-10 17:30 576

Из тюрем Афганистана освобождают четыре сотни боевиков движения Талибан

2020-08-10 13:14 567
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Мир

Пропавшая после посещения ЦИК Светлана Тихановская вышла на связь 2020-08-11 08:10 114
Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси: вспомнил и об Украине 2020-08-10 18:00 1053
ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов: Тихановская их обжаловала 2020-08-10 17:30 576
Из тюрем Афганистана освобождают четыре сотни боевиков движения Талибан 2020-08-10 13:14 567

Лента

09:11 Как сегодня соблюдается шаткое перемирие на Донбассе
08:39 SkyUp запустил продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева
08:10 Пропавшая после посещения ЦИК Светлана Тихановская вышла на связь
22:00 Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер
21:30 Кравчук назвал "закрытую тему" в переговорах по Донбассу
21:00 Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию
20:30 "Самый теплый день в ближайшей перспективе". Синоптик рассказала о погоде на вторник
20:00 В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит
19:30 Украинцам рассказали, как изменятся пенсии
19:00 Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось: "Нужно сделать три фото и..."