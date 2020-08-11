Мир Пропавшая после посещения ЦИК Светлана Тихановская вышла на связь

2020-08-11 08:10 114

Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь.

Как сообщает агентство Sputnik, Тихановская связалась со своим штабом.

"С ней все хорошо", - сообщили представители избирательного штаба.

Напомним, вчера представители избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не могут связаться с ней уже более пяти часов.

Тихановская приехала в Центральную избирательную комиссию со своим адвокатом Максимом Знаком, но при этом находилась с ним в разных комнатах.

Поэтому, по словам адвоката, он не знает, о чем Тихановская говорила с представителями власти. После этого она вышла из ЦИК, сказав: "Я приняла решение".

После этого Тихановская уехала в неизвестном направлении. Ее пресс-секретарь Анна Красулина отметила, что не знает, какое решение приняла Тихановская.

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