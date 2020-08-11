Мир В Австралии водопады начали течь в обратную сторону

2020-08-11 21:00 114

В австралийском городе Бундина рядом с Тасмановым морем в штате Новый Южный Уэльс два водопада стали течь в обратном направлении - снизу вверх, передает Daily Mail.

Ученые рассказали, что это редкое природное явление. "Виновата" в этом погода.

Дело в том, что на утес обрушился сильнейший ветер со скоростью 70 километров в час.

Потоки воздуха с Тасманова моря разогнались настолько, что водопады не выдержали напора и вода начала двигаться в обратном направлении.

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