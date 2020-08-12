Украина Ночной тариф на электроэнергию: украинцы заплатят по высоким ценам

2020-08-12 17:00 267
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не снизила цены на электроэнергию для населения в ночное время.

Это решение регулятор принял 6 августа.

Так, в ночное время цена будет на 40% ниже, чем во время максимальной нагрузки днем.

В НКРЭКУ отметили, что в период с 1 по 6 августа участники рынка продавали электроэнергию населению по цене ниже, чем возможный максимум.

Из-за разности в цене комиссия продлила действие повышенного ночного тарифа.

Ночные цены на электроэнергию на внутрисуточном рынке с 1 по 6 августа:

  • средневзвешенная: 938 грн/МВт (возможный максимум – 1 228,9 грн/МВт·ч);
  • максимальное значение – 987 грн/МВт·ч;
  • минимальное – 900 грн/МВт·ч.

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