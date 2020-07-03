Политика Игорный бизнес, карантин и отставка Смолия - какие проекты Рада рассмотрит сегодня

2020-07-03 09:41 204

Рада сегодня начнет свою работу с часа вопросов к правительству. Потом нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.

Напомним, парламент начал рассматривать данный законопроект во втором чтении 30 июня, но нардепы успели пройти только 120 правок. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение более 3 тыс. поправок уйдет несколько дней.

Также, на повестке дня проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов.

В повторном первом чтении рассмотрят проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Сегодня также может состоятся внеочередное заседание по вопросу отставки главы НБУ Смолия и назначения нового руководителя Банка. Оно может начаться сразу после утреннего заседания - в 14:00.

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