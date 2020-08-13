Украина Поднятие танкера Delfi: стали известны новые подробности

2020-08-13 10:41 321

Трёхсторонний договор о поднятии танкера Delfi между Администрацией морских портов Украины (АМПУ), ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев» был подписан 10 августа.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Указано, что ООО «Краншип» выступило с инициативой поднять танкер Delfi на безвозмездной основе. Уже начаты подготовительные работы, необходимые для обеспечения безопасности при проведении судоподъёмных работ. Это удаление песка из помещений судна, в частности правого борта (по оценкам, от 50 до 80 тонн); удаление камней для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, предотвращая дополнительный ущерб обшивке; промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт; ряд мероприятий по снятию и удаления загрязняющих веществ из танков судна.

Для проведения подготовительных работ задействованы плавкран Атлас-4 (грузоподъёмность 30 т, вылет стрелы 40 м, автономный источник электроэнергии 40 кВт, заправка баллонов воздухом, наличие кают и камбуза для водолазов и т.д.) и буксир.

Ранее, 7 августа, администрация Одесского морского порта» проводила предварительные переговоры с участниками закупки услуг по поднятию и перемещению Delfi. Приглашение на участие в переговорах было отправлено 15 отечественным и иностранным компаниям. Подали документы и приняли участие в переговорах 6 компаний-участников, в том числе нерезиденты Украины. Однако они не подготовили полный пакет документов, который требовался заказчиком, что подтверждено в протоколе заседания тендерного комитета. Поэтому победитель не был определён.

Напомним, 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря 60-метровый танкер Delfi под флагом Молдовы, который находился в акватории порта Южный. Судно село на мель недалеко от одесского берега (пляж Дельфин). Команда, состоящая из трёх граждан Украины (22-летний житель Измаила, 39-летний житель Херсона, 55-летний житель Одессы), отказалась от эвакуации, однако после того, как судно перевернулось, это пришлось сделать с помощью водолазов. Двум морякам из–за сильного переохлаждения понадобилась госпитализация, причём в наихудшем состоянии находился капитан, который провёл несколько часов в воде. По информации СМИ, танкер мог заниматься контрабандой нефтепродуктов.

Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, несколько раз фиксировали крупную утечку нефтепродуктов.

Ситуация с Delfi была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

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