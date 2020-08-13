Украина Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

2020-08-13 18:30 180

 

В Украине для тех, кто не приобрел достаточного количества стажа для оформления пенсии по возрасту, работают социальные гарантии.

Постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

Таким образом, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:

– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

  • 58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 года включительно;
  • 58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 года по 31 марта 1954 года;
  • 59 лет – родившиеся с 1 апреля 1954 года по 30 сентября 1954 года;
  • 59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 года по 31 марта 1955 года;
  • 60 лет – родившиеся с 1 апреля 1955 года по 30 сентября 1955 года;
  • 60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 года по 31 марта 1956 года;
  • 61 год – родившиеся с 1 апреля 1956 года по 30 сентября 1956 года;
  • 61 год 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;
  • 62 года – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;
  • 62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;
  • 63 года – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;
  • 63 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;
  • 64 года – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;
  • 64 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;
  • 65 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 31 декабря 1960 года.

– те, кто не получает пенсию;

– являющиеся малообеспеченными.

Следует отметить, что к малообеспеченным лицам, имеющим право на социальную помощь, относятся лица, чей среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

В свою очередь, среднемесячный совокупный доход семьи определяется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи, входящих в ее состав.

Также сообщается, что для определения права на соцпомощь применяется прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, установленный на дату обращения. Напомним, что с 1 июля он составляет 1712 гривен. Размер социальной помощи составляет 30% указанного прожиточного минимума, или 513,60 грн. (1712 грн. х 30%). Ели же, ежемесячный размер социальной помощи не достигает прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, то осуществляется ежемесячная доплата до указанной суммы (Постановление Кабмина «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» № 654 от 16.07.2008 года, в редакции от 23.02.2019 г.).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине планируют повысить качество проезда в маршрутках: что изменится

2020-08-13 17:30 222

Украинцам объяснили, как должна пройти новая индексация пенсий

2020-08-11 19:00 4284

В Украине ужесточают контроль за карантином: что это значит и чем грозит

2020-08-10 20:00 858

Украинцам рассказали, как изменятся пенсии

2020-08-10 19:30 2658

Еще новости в разделе "Украина"

ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»

2020-08-13 19:00 201

Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

2020-08-13 18:30 180

В Украине планируют повысить качество проезда в маршрутках: что изменится

2020-08-13 17:30 222

В Украине официально легализован игорный бизнес - правила, запреты и ограничения

2020-08-13 12:16 366
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…» 2020-08-13 19:00 201
Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии 2020-08-13 18:30 180
В Украине планируют повысить качество проезда в маршрутках: что изменится 2020-08-13 17:30 222
В Украине официально легализован игорный бизнес - правила, запреты и ограничения 2020-08-13 12:16 366

Лента

19:30 Специалист назвала полезные свойства дыни и рассказала, кому не стоит злоупотреблять овощем
19:00 ЗНО-2020: абитуриентов огорошили нововведением, срочное решение Кабмина, «с 7 по 15 сентября…»
18:30 Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии
18:00 42 страны включили Украину в "зеленый список": куда можно уехать
17:30 В Украине планируют повысить качество проезда в маршрутках: что изменится
17:00 Кравчук предложить более широко применять на Донбассе русский язык
16:30 Знакомых с COVID-19 нет у 83% украинцев - опрос
16:15 За кресло мэра Киева развернется нешуточная борьба
15:46 В Черновицкой области побит антирекорд по Covid-19 за все время пандемии
15:14 Последний эфир: В Беларуси массово увольняются журналисты