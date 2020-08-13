Украина Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

2020-08-13 18:30 180

В Украине для тех, кто не приобрел достаточного количества стажа для оформления пенсии по возрасту, работают социальные гарантии.

Постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

Таким образом, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:

– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 года включительно;

58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 года по 31 марта 1954 года;

59 лет – родившиеся с 1 апреля 1954 года по 30 сентября 1954 года;

59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 года по 31 марта 1955 года;

60 лет – родившиеся с 1 апреля 1955 года по 30 сентября 1955 года;

60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 года по 31 марта 1956 года;

61 год – родившиеся с 1 апреля 1956 года по 30 сентября 1956 года;

61 год 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

62 года – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

63 года – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

63 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

64 года – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

64 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

65 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 31 декабря 1960 года.

– те, кто не получает пенсию;

– являющиеся малообеспеченными.

Следует отметить, что к малообеспеченным лицам, имеющим право на социальную помощь, относятся лица, чей среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

В свою очередь, среднемесячный совокупный доход семьи определяется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи, входящих в ее состав.

Также сообщается, что для определения права на соцпомощь применяется прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, установленный на дату обращения. Напомним, что с 1 июля он составляет 1712 гривен. Размер социальной помощи составляет 30% указанного прожиточного минимума, или 513,60 грн. (1712 грн. х 30%). Ели же, ежемесячный размер социальной помощи не достигает прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, то осуществляется ежемесячная доплата до указанной суммы (Постановление Кабмина «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» № 654 от 16.07.2008 года, в редакции от 23.02.2019 г.).

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