Украинцам подсказали, что делать при нехватке стажа для пенсии

В Украине для тех, кто не приобрел достаточного количества стажа для оформления пенсии по возрасту, работают социальные гарантии.
Постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года (в редакции от 1.01.2020 г.) определены условия назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.
Таким образом, право на социальную помощь имеют лица, одновременно отвечающие трем условиям, а именно:
– достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством. До достижения указанного возраста к данным лицам относятся женщины 1960 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:
– те, кто не получает пенсию;
– являющиеся малообеспеченными.
Следует отметить, что к малообеспеченным лицам, имеющим право на социальную помощь, относятся лица, чей среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.
В свою очередь, среднемесячный совокупный доход семьи определяется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи, входящих в ее состав.
Также сообщается, что для определения права на соцпомощь применяется прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, установленный на дату обращения. Напомним, что с 1 июля он составляет 1712 гривен. Размер социальной помощи составляет 30% указанного прожиточного минимума, или 513,60 грн. (1712 грн. х 30%). Ели же, ежемесячный размер социальной помощи не достигает прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, то осуществляется ежемесячная доплата до указанной суммы (Постановление Кабмина «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» № 654 от 16.07.2008 года, в редакции от 23.02.2019 г.).
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире