Мир Лукашенко пообещал не допустить «живую цепь» от Вильнюса до Киева

2020-08-16 11:00 585

 

Александр Лукашенко, , которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил, что не допустит проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева.

Об этом сообщает Tut.by.

"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", - цитирует издание выступление Лукашенко в Генштабе.

По словам Лукашенко, он поручил Минобороны, МВД и КГБ, а также генпрокурору "категорически не допустить подобных действий".

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести", - заявил Лукашенко.

Акцию "живая цепь" в поддержку протестующих в Белоруссии планируется провести 23 августа. Предполагается, что "живая цепь" начнется на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.

Напомним, 15 августа Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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