Мир Лукашенко перебрасывает войска из-за бригад НАТО вблизи границ Беларуси

2020-08-16 13:00 486

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, пишет БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что не реагировать на это он не может. Кроме этого, по его словам, белорусских военных это тоже беспокоит.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Александр Лукашенко.

В связи с этим, Лукашенко хочет перебросить войска.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно", - заявил он.

Также, Александр Лукашенко высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте: "Поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе".

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