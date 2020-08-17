Украина Синоптики дали прогноз до середины недели: дожди на западе и до +35° на юге

2020-08-17 20:30 369

 

На западе Украины 18-20 августа ожидаются дожди, местами град и шквалы, на остальной же территории - сухая погода, на юге до 35 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных областях грозовые дожди, 19 августа местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-17°, днем завтра 26-31°, в среду и четверг 20-25°" , - говорится в сообщении.

На остальной территории сохранится сухая погода, лишь днем 20 августа в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 26-32°, на юге местами 35°.

В Киевской области завтра сухо и тепло: температура ночью 15-18°, днем около 30°.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.

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