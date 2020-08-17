Мир Лукашенко объявили персоной нон грата в Евросоюзе

2020-08-17 22:00 513

 

Европарламент отказался признавать результаты выборов президента Беларуси и объявил Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признали результатов выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, также объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов ЕП, опубликованном на сайте Европейской народной партии.

В документе, подписанном лидерами Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партии "Обновить Европу" (Renew Europe), Партии зеленых и группы "Европейских консерваторов и реформистов", говорится, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и заслуживающими доверия, а отчеты указывают на победу Светланы Тихановской.

"Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", – заявили евродепутаты.

Они осудили аресты и акты насилия против мирных демонстрантов со стороны белорусских властей, призвали к немедленному освобождению всех задержанных по политических мотивам, а также к скорейшему внесению в санкционный список всех, кто ответственен за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси.

Европарламентарии предложили Евросоюзу назначить специального представителя для Беларуси, чтобы поддержать процесс мирной передачи власти в соответствии с волей народа Беларуси.

Они также призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены – противодействовать любым действиям Российской Федерации в этом направлении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.

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