Украина Яблочный Спас 2020 - что можно и нельзя есть 19 августа

2020-08-18 22:00 399

 

19 августа на Яблочный Спас нужно соблюдать особые правила в еде.

"Апостроф" рассказывает о главных традициях и запретах в продуктах.

Что запрещено употреблять

В Успенский пост нужно отказаться от продуктов животного происхождения и алкоголя. Запрещено:

мясо и мясопродукты;

рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);

яйца;

молоко и молочные продукты;

сладости;

непостная выпечка;

фаст-фуд.

В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей.

Что нужно есть в пост

овощи и фрукты;

каши, которые стоит готовить без добавления масла;

растительный белок, который содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сои и всех растениях семейства бобовых.

Праздник Преображения Господня

Считается, что в этот день все же можно есть горячую пищу с маслом. Также разрешено употреблять рыбу и морепродукты.

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