Яблочный Спас 2020 - что можно и нельзя есть 19 августа

19 августа на Яблочный Спас нужно соблюдать особые правила в еде.
"Апостроф" рассказывает о главных традициях и запретах в продуктах.
Что запрещено употреблять
В Успенский пост нужно отказаться от продуктов животного происхождения и алкоголя. Запрещено:
мясо и мясопродукты;
рыба и рыбные продукты (разрешается в праздник Преображения Господня);
яйца;
молоко и молочные продукты;
сладости;
непостная выпечка;
фаст-фуд.
В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей.
Что нужно есть в пост
овощи и фрукты;
каши, которые стоит готовить без добавления масла;
растительный белок, который содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сои и всех растениях семейства бобовых.
Праздник Преображения Господня
Считается, что в этот день все же можно есть горячую пищу с маслом. Также разрешено употреблять рыбу и морепродукты.
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