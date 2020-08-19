Украина При поступлении в вузы Украины снова будут учитывать оценки из школьного аттестата

2020-08-19 18:04 363

Минобразования и науки Украины хочет усилить влияние школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом во время брифинга сообщил и. о. министра образования Сергей Шкарлет.

Предполагается, что данное изменение увеличит мотивацию учеников к обучению в школе.

"Имеем целью увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а также увеличение мотивации учеников к обучению в средней школе", - сказал Шкарлет.

Напомним, в этом году 447 участников внешнего независимого оценивания получили максимальную оценку в 200 баллов. Такое количество отличников на 63% больше, нежели в прошлом году.

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