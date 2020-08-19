Финал сериала Сверхъестественное - даты выхода последних семи эпизодов

Канал The CW назвал дату выхода заключительных семи эпизодов 15 и финального сезона сериала "Сверхъестественное", релиз которых был отложен из-за коронавируса.
Как сообщает screenrant, премьера 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала - 19 ноября. Выходить новые серии будут по четвергам.
Кроме того, перед выпуском заключительного эпизода канал покажет часовую ретроспективу "Сверхъестественное: Долгий путь домой" (Supernatural: The Long Way Home).
Напомним, премьера телесериала состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года, а затем он стал частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.
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