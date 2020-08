Мир Финал сериала Сверхъестественное - даты выхода последних семи эпизодов

2020-08-19 22:12 234

Канал The CW назвал дату выхода заключительных семи эпизодов 15 и финального сезона сериала "Сверхъестественное", релиз которых был отложен из-за коронавируса.

Как сообщает screenrant, премьера 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала - 19 ноября. Выходить новые серии будут по четвергам.

Кроме того, перед выпуском заключительного эпизода канал покажет часовую ретроспективу "Сверхъестественное: Долгий путь домой" (Supernatural: The Long Way Home).

Напомним, премьера телесериала состоялась на телеканале The WB 13 сентября 2005 года, а затем он стал частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.

