Мир Состояние Навального стабилизировалось

2020-08-20 18:00 288

 

Его не планируют переводить из больницы Омска

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, стабилизировалось. На данный момент нет планов перевозить его из омской больницы скорой помощи № 1.

Об этом заявил заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

По его словам, уже были проведены консультации по состоянию Навального с ведущими экспертами России.

"Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", - заявил Калиниченко.

Также сообщается, что врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго - 5 баллов. Отметим, 5 баллов означает, что он находится в глубокой коме. Это одно из критических состояний. Ясное сознание по этой шкале оценивается в 15 баллов.

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