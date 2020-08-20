Украина Часть украинцев могут лишить субсидий: кто оказался в зоне риска

2020-08-20 21:00 321

Некоторые украинцы могут лишиться субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил советник министра социальной политики Николай Шамбор.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал чиновник.

Тем, кто не имел право на субсидию, но получал ее, деньги придется вернуть. При этом из этой нормы есть исключения.

"Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек не правильно подал документы, то это уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - уточнил Шамбор.

Он добавил, что в данное время ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, для получения информации обо всех доходах человека.

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