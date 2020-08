Детали Презентация новой песни: «Mariah Carey - Save the Day»

2020-08-21 20:45 171

В эту новую музыкальную пятницу (21 августа) выйдет, новый трек Мэрайи Кэри "Save the Day" с участием мисс Лорин Хилл. "Save the Day" - первый релиз из двухдискового архивного глубокого погружения (2 октября), который последовал по пятам за ее мемуарами " The Meaning of Mariah Carey" (вышедшего 29 сентября).

С искренним трогательным вокалом, своевременным текстом («Мы в этом вместе»; «это любопытно, страх все еще сдерживает нас»), разбавлен несколькими классическими нотами Мэрайи и Джермейна Дюпри, сопровождающим бэк вокалом мисс Лорин Хилл (отрывок из песни Fugees "Killing Me Softly With His Song"), "Save the Day" - чистое добро MC.

На Zoom вечеринке для прослушивания с фанатами, журналистами и друзьями всего за несколько часов до релиза песни Мэрайя Кэри "Save The Day" Мерайя сообщила, что всегда была поклонницей оригинальной записи песни Роберты Флэк, и что версия Fugees была ее основной записью в прошлом году. 90-е во время гастролей. «Я люблю Лорин, я думаю, что она потрясающая художница», - сказал Кэри. «Я былы рада, что Лорин хотела спеть со мной… и хотела организовать только с ее одобрения и воодушевления».

"Save the Day" относится к студийной сессии 2011 года с Кэри, Дюпри и Рэнди Джексоном, но она не была закончена до недавнего времени, когда Кэри и Дюпри по отдельности не осознали, насколько подходят тексты песни. «Так уж красиво вышло, что тексты идеально подходят », - сказал Кэри, а гость из клуба Zoom Дюпри добавил: «Для меня это запись - как от сердца Мэрайи Кэри».

Что касается «The Rarities», Кэри объяснила, что песня охватывает «каждую эпоху стиля», показывая настоящую «песню, которая могла бы попасть в альбом». В качестве дополнительного бонуса для вечеринки прослушивания «Zoom» Мерайа сыграла отрывок из песни в стиле «Jackson 5», которая датируется ее дебютом 1990 года.сказала она.

Источник: Лента новостей Украины