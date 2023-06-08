ВОЙНА В Украине Восстановить Каховскую ГЭС невозможно - на ее месте возведут новую, более мощную станцию

2023-06-08 09:31

Украина построит на месте уничтоженной разшистами Каховской ГЭС новую станцию. Об этом сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.



"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена. Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", – заверил он.



Сирота рассказал, что уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение того, как необходимо будет после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.



Укргидроэнерго уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.



"Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей", - сказал руководитель Укргидроэнерго.



Также Сирота рассказал, что на состоявшихся сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также будет осуществлен переброс воды из днепровского каскада в Кривой Рог.