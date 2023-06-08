ВОЙНА В Украине Восстановить Каховскую ГЭС невозможно - на ее месте возведут новую, более мощную станцию

2023-06-08 09:31

Украина построит на месте уничтоженной разшистами Каховской ГЭС новую станцию. Об этом сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена. Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", – заверил он.

Сирота рассказал, что уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение того, как необходимо будет после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.

Укргидроэнерго уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.

"Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей", - сказал руководитель Укргидроэнерго.

Также Сирота рассказал, что на состоявшихся сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также будет осуществлен переброс воды из днепровского каскада в Кривой Рог.

subscriber subscriber

Еще по теме

Озвучена реальная стоимость строительства новой ГЭС на Каховском водохранилище

2023-06-07 13:34

Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Украине меняют режим работы всех гидроэлектростанций

2023-06-07 12:28

Стало известно, как ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Киева

2023-06-07 10:29

В ВСУ пояснили, навіщо ворог вдався до підриву Каховської ГЕС на Херсонщині

2023-06-06 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Восстановить Каховскую ГЭС невозможно - на ее месте возведут новую, более мощную станцию

2023-06-08 09:31

В Минздраве рассказали, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за затопления

2023-06-08 08:26

США предоставят Украине новые пакеты военной помощи - Белый дом

2023-06-07 22:15

роССияне отошли на 5−15 км от Днепра после подрыва Каховской ГЭС — ОК Юг

2023-06-07 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Восстановить Каховскую ГЭС невозможно - на ее месте возведут новую, более мощную станцию 2023-06-08 09:31
В Минздраве рассказали, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за затопления 2023-06-08 08:26
США предоставят Украине новые пакеты военной помощи - Белый дом 2023-06-07 22:15
роССияне отошли на 5−15 км от Днепра после подрыва Каховской ГЭС — ОК Юг 2023-06-07 21:37