Украина празднует День независимости: молебны, церемонии и Марш защитников

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.
Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях.
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.
Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.
В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.
Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади.
В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц:
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