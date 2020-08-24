Украина Украина празднует День независимости: молебны, церемонии и Марш защитников

2020-08-24 09:38 117

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.

Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях.

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.

Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.

В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади.

В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц:

ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

ул. А.Тарасовой;

ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)

ул. Десятинная.

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