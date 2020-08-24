Украина фото Google поздравил украинцев с Днем независимости новым дудлом

2020-08-24 11:40 171

Сегодня Украина отмечает свой 29-й День Независимости. Увы, в этом году массовые мероприятия ограничены из-за мировой пандемии коронавируса.

Ряд официальных мероприятий все же запланированы (как в Киеве, так и в регионах Украины): от возложения цветов к памятникам исторических деятелей до церемоний вручения госнаград тем, кто внес особый вклад в обретение Украиной независимости, развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности.

Украину поздравил с годовщиной независимости Гугл. К главному для страны празднику вышел новый дудл в традиционно украинском стиле. Напомним, дудлы - это тематические рисунки Google, своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поискового сервиса.

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