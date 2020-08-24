Украина На Софийской площади почтили минутой молчания погибших за свободу

2020-08-24 11:15 192

В Украине минутой молчания почтили погибших за свободу и независимость. Минуту молчания объявил президент Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве.

"Уважаемые украинцы! Всегда, а особенно сегодня, в День Независимости Украины мы кланяемся подвигу всех наших героев, которые ради нашей независимости отдали свою жизнь за Украину, за ее будущее, за ее свободу. Давайте почтим память погибших минутой молчания!" - сказал Зеленский.

Сегодня, 24 августа, отмечается День Независимости. В этот день по всей стране обычно проходят массовые мероприятия и гулянья, но из-за эпидемии коронавируса в этом году празднования не будут масштабными.

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