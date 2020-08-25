Мир В Беларуси потребовали расследовать факт передачи оружия сыну Лукашенко

2020-08-25 13:12 132

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко.

Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска...

Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание", - заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В свою очередь, член президиума совета Павел Латушко заявил, что преследование членов КС "ограничивает возможности диалога с властью".

"Действие правоохранительных органов в отношении членов Координационного совета, а также факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием Координационного совета будут ограничивать возможности самого совета и диалога", - сказал он.

Латушко напомнил, что Координационный совет призван установить диалог между обществом и властными структурами для выхода из сложившегося политического кризиса. Он заявил, что совет насчитывает уже 600 человек.

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