Политика Оппозиция Беларуси объявила о начале подготовки к референдуму

2020-08-24 14:43 138

Координационный совет Беларуси объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию. Об этом сообщила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook.

По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.

"Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы он наконец ушел.

Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси.

Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.

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