Мир Оппозиция Беларуси заявила, что новое правительство вне закона

2020-08-26 15:15 72

Новое правительство было назначено президентом Беларуси Александром Лукашенко с нарушением закона и его статус спорный. Об этом заявила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает DW.

Она отметила, что согласно законодательству Беларуси, новое правительство не может быть сформировано до официальной инаугурации президента, а премьер-министр утверждается только с согласия Палаты представителей.

"На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный", - заявила Колесникова.

Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента.

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей", - сказал Латушко, отметив, что процедуру отзыва уже начали многие избиратели.

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