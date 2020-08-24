Мир Россия испытает свою вакцину от коронавируса на беларусах

2020-08-24 21:00 183

Беларусь станет первой страной, куда РФ поставит свою вакцину от коронавируса для третьего этапа ее испытаний, а затем и для массовой вакцинации. Об этом лично договорились Путин и Лукашенко.

Как сообщает информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу беларусского лидера, соответствующий телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 24 августа. Они обсудили ситуацию внутри Беларуси и в мире, «особенно на западном направлении», а также вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе была заключена договоренность, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19. Одна из дочерей президента РФ Владимира Путина якобы уже испытала вакцину на себе. Всемирная организация здравоохранения заявила, что безопасность и действенность новой российской вакцины от коронавируса должны быть тщательно проверены.

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